Camera applaude Singh, Meloni ai vicepremier: ragà alzateve pure voi

Roma, 26 giu. (askanews) – Alla Camera la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante l’informativa in vista del Consiglio Ue, ha parlato anche della tragica fine del bracciante indiano Satnam Singh, morto dissanguato dopo essere stato abbandonato senza un braccio dal datore di lavoro in seguito a un incidente.

I deputati si sono alzati in piedi per ricordarlo con un applauso. La premier, già in piedi per il discorso, si è rivolta ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, seduti accanto a lei, invitandoli a fare altrattento: “Ragà alzateve pure voi”.

E il ministro degli Esteri Tajani, alzatosi, ha poi detto a Meloni: “Ho fatto chiedere i visti per la famiglia”. E lei ha risposto: “Bravo”.