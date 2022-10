Roma, 14 ott. (Adnkronos) – Terminato lo spoglio alla Camera, Lorenzo Fontana è il nuovo presidente. In attesa della proclamazione ufficiale, secondo i dati ufficiosi avrebbe ottenuto 225 voti. 77 per Maria Cecilia Guerra, 52 per Federico Cafiero de Raho, 22 per Matteo Richetti, uno ciascuno per Debora Serracchiani e Riccardo Molinari.

Undici le nulle, 6 le bianche.