Camera ardente Vanoni, Ambra: voce immensa che arrivava senza imporsi

Milano, 23 nov. (askanews) – Mi ha insegnato “a camminare verso me stessa, non verso gli altri, riappropriarmi del mio nome e dare un senso alla libertà in un modo di ribellarmi che resti gentile, come la sua voce era immensa, per questo arrivava senza imporsi, ma ti arrivava dappertutto però quindi credo che ci siano tante cose adesso da portarsi addosso di Ornella”.

Così Ambra Angiolini alla camera ardente di Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni, al Piccolo Teatro di Milano.

Un aggettivo per definirla? “Impossibile – risponde credo sia ‘Ornella’ l’aggettivo”, ha aggiunto.