Camera: Aula commemora Merloni, Letta 'da lui rispetto sacro per le istituzioni'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – L'Aula della Camera dei deputati ricorda la figura di Francesco Merloni, ex ministro dei Lavori pubblici nei governi Amato e Ciampi, già deputato e senatore, scomparso lo scorso primo ottobre all'età di 99 anni. Alla commemorazione di Merloni si è unito anche Enrico Letta, deputato del Pd ed ex presidente del Consiglio: "Una personalità unica e straordinaria", ha scandito Letta nel suo ultimo intervento nell'Aula di Montecitorio. "Il rispetto sacro per le istituzioni e per la Costituzione è sempre stato parte integrante della vita, del pensiero e dell'opera di Francesco Merloni. Qualunque fosse stata la posizione che teneva, questa differenza non lo portava mai a parlare un linguaggio diverso", ha aggiunto l'esponente dem.