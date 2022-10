Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Chi considera 'schifezze' le coppie gay e definisce 'animali' i bambini non europei, come fa a essere la terza carica dello Stato? Meloni ha voluto l’elezione di un putiniano, estremista, in sfregio alla Costituzione antifascista e ai suoi principi di uguaglianza e inclusione".

Così Laura Boldrini del Pd su twitter.