Camera: Cabras, 'ricorso contro green pass? aspettiamo giudizio, ora avanti più che mai'** (2)

(Adnkronos) – Se si vaccinano magari rischiano anche meno, sia loro che gli altri, o no? "Tutte le parole sull'immunizzazione grazie ai vaccini stanno cadendo come birilli visto che la protezione contro gli eventi gravi dura appena qualche mese. Ora serve la terza dose e poi servirà la quarta…

L'andamento dei contagi non è correlato al vaccino e al green pass, ormai è evidente", argomenta Cabras.

Per il deputato di Alternativa la soluzione migliore sarebbe il tampone. "Noi non dobbiamo misurare il mondo a misura di Burioni, c'è un mondo 'Burioni free' che si comporta diversamente. In Spagna ad esempio dove nel 2021 non si è fatto un solo giorno di coprifuoco, dove non c'è stato il green pass e ha un andamento sostanzialmente migliore del nostro".