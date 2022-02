Roma, 3 feb. (Adnkronos) – Il Transatlantico, dopo la pausa del voto sul Quirinale, tornerà ad essere estensione dell'aula di Montecitorio per garantire il distanziamento. Lo ha stabilito la capigruppo con il presidente della Camera, Roberto Fico, e i questori. Il Transatlantico resterà 'chiuso' per tutto febbraio e a fine mese verrà fatta una valutazione delle misure in vista di marzo.