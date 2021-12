Camera: chi è Fabrizio Castaldi nuovo segretario generale / scheda

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – Romano, cinquant’anni, avvocato, laureato in giurisprudenza in diritto costituzionale all’università “La Sapienza” di Roma con una tesi in diritto parlamentare, Fabrizio Castaldi, nominato oggi nuovo segretario generale della Camera con decisione unanime dell'Ufficio di presidenza su proposta del presidente, Roberto Fico, è attualmente vicesegretario generale, profondo conoscitore del complessivo funzionamento dell’amministrazione di Montecitorio, dove approda nel 1999.

Dapprima assegnato al Servizio Assemblea, affina la sua esperienza attraverso il lavoro nelle commissioni Bicamerali e presso la commissione Affari costituzionali per poi passare all’Ufficio Affari generali, dove ricopre la funzione di coordinatore del Segretariato generale.

Nella diciassettesima legislatura, tra il 2013 e il 2015, ha ricoperto l’incarico di capo della Segreteria istituzionale della presidente della Camera e nel 2015 è stato nominato vicesegretario generale. Castaldi succederà dal prossimo 10 gennaio a Lucia Pagano che ha ricoperto questo incarico negli ultimi sette anni.