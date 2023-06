Roma, 29 giu. (askanews) – Camera di Commercio Frosinone Latina e Azienda Speciale Informare in trasferta a New York per essere al fianco delle eccellenze locali in vetrina al Summer Fancy Food 2023, il più grande evento

dell’industria alimentare del Nord America.

A guidare le eccellenze una delegazione dei vertici di Ente e Azienda Speciale, con la presenza a New York di Salvatore di Cecca, in rappresentanza dell’ente camerale, quale membro di giunta.