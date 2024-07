Camera: Della Vedova (+Eu), 'società in house porterà contenziosi e maggiori spese'

Roma, 25 lug (Adnkronos) – "Più Europa voterà a favore del bilancio della Camera, e ringrazia il Collegio dei questori, il personale e tutta l’amministrazione. Abbiamo però una grossa obiezione: la scelta della costituzione della società in house. È stato un errore di metodo e di merito, che peserà su chi verrà dopo di noi". Lo ha affermato il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, in Aula a Montecitorio, durante la discussione sul bilancio della Camera.

"Di metodo: una decisione così importante non andava presa contro il parere dei principali gruppi di opposizione. Avete fatto una scelta di parte come se la Camera fosse vostra. La Camera è di tutti e resterà di tutti -ha spiegato ancora-. Di merito: tutti condividiamo la volontà di migliorare le condizioni di lavoro e di reddito delle persone che lavorano alla Camera, purché si facciano sforzi per migliorare le condizioni anche a chi ad esempio fa le pulizie in scuole e ospedali. Perché la Camera sì e altre amministrazioni non possono? Perché la Camera non ha bilanci risicati come scuole e ospedali, e può permettersi di spendere di più".

"Se vogliamo intervenire, abbiamo il dovere di farlo per tutti, non solo per le persone che vediamo quotidianamente, altrimenti qualcuno potrebbe accusarci di ipocrisia. Se volevate fare la cosa giusta, dovevate avere il coraggio di riassumere questi lavoratori nei ranghi della Camera. La vostra scelta porterà a contenziosi e soprattutto a spese maggiori per il bilancio di questa camera, che voi non avete voluto dichiarare fin dall’inizio. Avete spacciato un semplice aumento di costi per un’operazione di efficienza: chiedo che dal prossimo bilancio siano esplicitati i costi sostenuti dalla Camera per la società in house”, ha concluso.