Camera delle torture scoperta in Ucraina: trovate maschere antigas e una scatola con denti strappati

In Ucraina è stata trovata un'altra camera delle torture. Il ministro della difesa la descrive come una "mini Auschwitz". Le immagini sono spaventose.

Come Auschwitz ma in miniatura, ecco come è stata descritta la camera di tortura che l’esercito dell’Ucraina ha trovato sul proprio suolo occupato dai russi. Le foto sono state diffuse su Telegram e su Twitter.

Ad annunciare il ritrovamento di questi campi di tortura è stato il ministero della Difesa dell’Ucraina che ha twittato:

A torture chamber in Pisky-Radkivski. 2 photos. A gas mask that was put on the head of a victim who was covered with a smoldering rag and buried alive. And a box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How many more will be found in occupied Ukraine?

Photo @serhii_bolvinov pic.twitter.com/So4glJlt9N

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022