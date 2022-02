Camera: depositate in Giunta modifiche regolamento, al via esame da marzo**

Roma, 17 feb (Adnkronos) – Nel corso della riunione di oggi della Giunta per il regolamento della Camera, si apprende, è stato formalmente depositato un testo base di riforma del regolamento di Montecitorio. La discussione del testo dovrebbe prendere il via dalla prima settimana di marzo.

Su sollecitazione di alcuni gruppi parlamentari, a partire da quello del Pd, il presidente della Camera Roberto Fico ha anche ribadito l'impegno a mantenere i contatti e sollecitare la presidenza del Senato per avviare un confronto tra le rispettive Giunte sulla riforma dei regolamenti interni delle Camere.

Il testo depositato oggi a Montecitorio, che accoglie parti significative della proposta del Pd a prima firma Andrea Giorgis, tra le altre cose prevede le misure anti transfughi per arginare i 'cambi di casacca', rivede la disciplina e la composizione dei gruppi e le regole sui quorum in vista dell'entrata in vigore del taglio dei parlamentari dalla prossima legislatura.