Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi punta sulle bici

Milano, 23 nov. (askanews) – Puntare sull’economia della bicicletta per lo sviluppo urbano, economico e turistico, con la decisiva componente della sostenibilità. La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha promosso l’evento “Come corre la Bike Economy”, per fare il punto su un settore che nei territori dei competenza vanta 224 imprese e una filiera che genera fatturato per oltre 197 milioni di euro. “Abbiamo coinvolto le associazioni, le imprese e tutti gli stakeholder interessati a questo settore – ha detto ad askanews Elena Vasco, segretario generale della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi – che spazia dall’artigianato al manufatturiero, al commercio e poi con degli impatti significativi su quelli che sono i temi urbanistici, dell’ambiente e della sostenibilità”.

L’impegno dell’ente per lo sviluppo di una “Cycling Strategy” si basa su tre pilastri, il primo dei quali è la formazione. “La prima cosa che abbiamo scoperto ascoltando gli interessati, gli interlocutori che operano in questo settore – ha aggiunto Vasco – è un serio problema di competenze e quindi la difficoltà di trovare del personale che possa proseguire in questa eccellenza riconosciuta del nostro territorio. Un altro tema che per noi è caldissimo è quello dell’innovazione delle start-up, perché sempre le associazioni e le imprese ci dicono che hanno bisogno di trovare nuove soluzioni in un numero piuttosto consistente di campi che va dalla sicurezza del mezzo, alla sicurezza su strada”.

Il terzo pilastro del progetto della Camera di Commercio è l’attrazione di investimenti esteri sul territorio con l’obiettivo di innescare dinamiche virtuose, che ovviamente riguardano anche il tema dell’ambiente. “Quello che a noi interessa – ha concluso Elena Vasco – è che l’economia in senso lato e quindi anche la sostenibilità e l’ambiente ne traggano un beneficio. È un’eccellenza, resti nel nostro Paese e nel nostro territorio in particolare”. Che già di suo è un territorio forte per la filiera della bicicletta: Milano, Monza Brianza e Lodi vantano infatti 562 addetti nel settore, pari al 38% dell’intera regione e al 7% a livello nazionale.