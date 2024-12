Camera di Commercio: non conforme 80% dei prodotti online segnalati

Milano, 16 dic. (askanews) – Con il Natale alle porte lo shopping entra nel vivo e sempre più acquisti avvengono online. Per tutelare i consumatori la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi ha intensificato i controlli sulle piattaforme e-commerce e sui prodotti più venduti. Negli ultimi due anni su una cinquantina di prodotti controllati su segnalazione, l’80% è risultato non a norma per mancanze minori come l’assenza delle istruzioni in italiano oppure più importanti con potenziali rischi per il consumatore.

“Per questo, anche visto che il 13 dicembre è entrato il nuovo regolamento sull’e-commerce e gli acquisti online, abbiamo sviluppato come Camera di Commercio la guida all’e-commerce. Una comoda e pratica, un comodo e pratico strumento sia per gli operatori, quindi per non sbagliare sugli errori di compliance, anche non voluti, sapere come proporre bene i loro prodotti, che soprattutto i consumatori per acquisti più consapevoli che quindi portino ad aprire sotto l’albero dei regali belli e sicuri”, Alvise Biffi Consigliere Camera di Commercio Milano, Monza, Brianza, Lodi

La guida all’ecommerce disponibile sul sito della Camera di Commercio è realizzata insieme a Enea, Netcomm e Imq l’Istituto Italiano del Marchio di Qualità prezzo i cui laboratori si svolgono i controlli sui prodotti. “L’importante è che il consumatore faccia gli acquisti consapevole, acquistando la piattaforme e siti affidabili e verificando che sul prodotto o sul sito ci siano tutte le informazioni per l’uso e le marcature, perché in mancanza di questo un prodotto potrebbe diventare potenzialmente pericoloso”, ha detto Roberto Cavenaghi di Imq.

Per evitare brutte sorprese, può essere utile scegliere prodotti certificati da enti terzi, quali ad esempio IMQ e seguire le indicazioni della Guida all’e-commerce della Camera di Commercio.