Camera: domani il concerto di Natale con coro Antoniano e Accademia Santa Cecilia

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna e il Coro di Voci Bianche dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia saranno i protagonisti del “Canto di Natale per la pace”: l'evento ospitato dalla Camera dei deputati -promosso dal presidente Lorenzo Fontana- in calendario domani alle 16. Nell’emiciclo di Montecitorio, per l’occasione, sono attesi 400 bambini. In conduzione ci sarà Tiberio Timperi. Il concerto sarà trasmesso su Rai1, a cura di Rai Parlamento, sabato 23 dicembre alle 11.20 e sulla webtv della Camera.

Il Piccolo Coro, noto per essere presenza costante allo Zecchino d’Oro, celebra quest’anno i 60 anni: il suo repertorio spazierà dal Natale di Francesco, riferimento musicale al primo presepe vivente di San Francesco d’Assisi, realizzato a Greccio 800 anni fa, a classici come “Bianco Natale”. Non mancheranno anche i successi intramontabili dello Zecchino d’Oro. Le Voci Bianche di Santa Cecilia, invece, proporranno brani come: Dancing Day di John Rutter, il canto tradizionale gallese Deck the halls, Stille Nacht di Franz Gruber, The little drummer boy di Katherine Kennicott Davis, Jingle bells di James Lord Pierpont.

Nel corso dell’evento -che sarà introdotto dall’inno nazionale e dal saluto del presidente Fontana -la giovane Maria Vittoria, bambina di 9 anni che sogna di fare la giornalista, intervisterà Tiberio Timperi.