Camera: domenica 'Montecitorio a porte aperte'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – Domenica 1 ottobre "Montecitorio a porte aperte". Alle ore 10, in Piazza Montecitorio, esibizione della Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro vice direttore capitano Dario Di Coste. Il programma inizia con l'Inno nazionale italiano e termina con l'esecuzione dell'Inno europeo.

La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l'altro: l'Aula, progettata dall'architetto palermitano Ernesto Basile, con i pannelli del Fregio di Sartorio che decora l'emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ferro; il Transatlantico, salone che deve il suo nome all'illuminazione a plafoniera, caratteristica delle navi transoceaniche; la Sala della Lupa; la Sala della Regina; la Sala Aldo Moro, con il nuovo allestimento dopo il restauro delle Nozze di Cana.

In occasione della manifestazione, i partecipanti possono visitare il percorso espositivo di dodici installazioni dedicate ai princìpi fondamentali della Costituzione, allestite in occasione delle celebrazioni del 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, e il "Tricolore tattile", una versione della Bandiera nazionale percettibile anche dalle persone non vedenti. I visitatori, inoltre, potranno, assistere all'esibizione nell'Aula di Montecitorio dell'Orchestra "Sacchi's Marching Band", diretta dal professor Mario Mazza e composta dagli studenti dell'Istituto secondario di I grado "M. Sacchi" di Mantova.