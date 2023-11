Camera: domenica Montecitorio a porte aperte

Roma, 28 nov (Adnkronos) – Domenica 3 dicembre edizione di 'Montecitorio a porte aperte'. Alle 10, in piazza Montecitorio, esibizione della banda musicale dell'Aeronautica militare, diretta dal maestro luogotenente Antonio Fazzone. Il programma inizia con l'Inno nazionale italiano e termina con l'esecuzione dell'Inno europeo. Lo rende noto la Camera.

La visita a Montecitorio (primo ingresso alle ore 10, ultimo alle 13.30), guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l'altro: l'Aula, progettata dall'architetto palermitano Ernesto Basile, con i pannelli del Fregio di Sartorio che decora l'emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ferro; il Transatlantico, salone che deve il suo nome all'illuminazione a plafoniera, caratteristica delle navi transoceaniche; la Sala delle Donne, la Sala della Lupa; la Sala della Regina; la Sala Aldo Moro, con il nuovo allestimento dopo il restauro delle Nozze di Cana e l'esposizione dei dipinti “La natura morta, dal XVII al XX secolo nella collezione della Camera dei deputati”, con relativo approfondimento nel sito Arte.Camera.it.

In occasione della manifestazione, i partecipanti possono visitare il percorso espositivo di dodici installazioni dedicate ai princìpi fondamentali della Costituzione, allestite in occasione delle celebrazioni del 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, e il "Tricolore tattile", una versione della Bandiera nazionale percettibile anche dalle persone non vedenti. Nel corso della visita, i cittadini possono assistere in Aula a una breve esibizione di alcuni componenti dell'Orchestra Scarlatti Junior in memoria di Giovanbattista Cutolo.