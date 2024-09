Camera: esordio per Giuli, l'abbraccio con Antonella 'c'è una sorella d'Italia da salutare'**

**Camera: esordio per Giuli, l'abbraccio con Antonella 'c'&egr...

**Camera: esordio per Giuli, l'abbraccio con Antonella 'c'&egr...

Roma, 11 set. (Adnkronos) - Primo giorno 'di scuola' per Alessandro Giuli, neo-ministro della Cultura, che oggi esordisce alla Camera per il question time. L'ex presidente del Maxxi nominato al vertice del Mic dopo il passo indietro di Gennaro Sangiuliano è l'uomo pi&ugrav...

Roma, 11 set. (Adnkronos) – Primo giorno 'di scuola' per Alessandro Giuli, neo-ministro della Cultura, che oggi esordisce alla Camera per il question time. L'ex presidente del Maxxi nominato al vertice del Mic dopo il passo indietro di Gennaro Sangiuliano è l'uomo più atteso in Transatlantico. Completo blu scuro con pochette bianca, Giuli, al suo arrivo nel 'corridoio dei passi' perduti è stato subito circondato da parlamentari e cronisti. "Allarghiamo un po' ai moderati…", ha scherzato il leader di Nm Maurizio Lupi salutando Giuli.

Anche Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia, ha voluto dare il suo in bocca al lupo al nuovo ministro, così come Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura ed esponente di Fdi. Ma l'abbraccio più lungo il ministro lo ha dedicato a sua sorella Antonella, storica addetta stampa di Fratelli d'Italia: "C'è prima una sorella d'Italia da salutare…" ha scherzato il titolare del Mic abbracciando la giornalista, visibilmente commossa. Breve scambio anche con alcuni esponenti delle opposizioni, tra cui Gianni Cuperlo del Pd, Nicola Fratoianni di Avs e la dem Laura Boldrini, che si è raccomandata con Giuli: "Vedi di comportarti almeno degnamente…". Il ministro ha sorriso di rimando.