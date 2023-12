Camera: ex parlamentare Scalia scomparso per un incidente, il ricordo in Aula

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - E' venuto a mancare per un incidente Massimo Scalia, ex parlamentare, tra i padri dell'ambientalismo in Italia. Viene ricordato in Aula alla Camera, al termine del dibattito sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Parole ...