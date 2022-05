Camera: Fico in Bulgaria incontra Minchev, 'sfide comuni, rafforzare rapporti'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "Arrivato in Bulgaria per una visita ufficiale. Il primo incontro è con il Presidente dell'Assemblea nazionale bulgara Nikola Minchev. Abbiamo parlato delle sfide comuni che dobbiamo affrontare in questi mesi difficili per lo scenario europeo, a partire dal dossier dell'energia, ma anche del rafforzamento dei rapporti tra i nostri parlamenti e del processo di integrazione europea, che passa dall'allargamento ai Balcani occidentali".

Così il presidente della Camera Roberto Fico in un post su Facebook.