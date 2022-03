Camera: Fico in Slovenia per Conferenza presidenti Parlamenti Ue

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, prende parte oggi alla Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea in programma al Brdo Congress Centre (Kranj), in Slovenia, il 28 e il 29 marzo. Fico, riferisce un comunicato, è relatore oggi alle 14.30 nella prima sessione, “Il ruolo dei Parlamenti nelle politiche dell’emergenza –Costruire la resilienza per una governance democratica”.

E interverrà, domani, nella seconda sessione dedicata al ruolo dell’Unione europea come garante di stabilità e sicurezza. Nel corso delle due giornate sono, inoltre, previsti incontri bilaterali con i presidenti di altri Parlamenti.