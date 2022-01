Camera: Fico, ripresa lavori parlamentari, al via con pdl su lobby

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – "Riprendono oggi i lavori parlamentari a Montecitorio. Il primo provvedimento in calendario è la proposta di legge sulla regolamentazione delle lobby, la cui discussione generale è adesso in corso. Seguiranno il testo unico sulla revisione del modello di Forze Armate e tre ratifiche internazionali".

L'aggiornamento dei lavori di Montecitorio arriva, via Facebook, dal presidente della Camera Roberto Fico.

"Da domani – prosegue – si votano le mozioni sul sostegno ai settori maggiormente interessati dai processi di transizione ecologica e sulle infrastrutture digitali, quindi la proposta di legge sullo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e gli altri provvedimenti la cui discussione generale si svolge oggi. Mercoledì alle 15 è in programma il consueto appuntamento con il question time in diretta Rai, mentre venerdì mattina si svolgeranno le interpellanze urgenti".

"Tra le attività delle commissioni – illustra ancora Fico – vi segnalo quella della Lavoro sui tirocini curriculari e quella di Attività produttive sulla ripresa del turismo invernale, così come in Giustizia l’esame della pdl per le attività teatrali nelle carceri. Mercoledì invece i vertici della compagnia aerea ITA saranno ascoltati in commissione Trasporti".