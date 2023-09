Camera: Fontana a Conferenza presidenti Parlamenti Consiglio d'Europa

Dublino, 28 set. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è giunto a Dublino per partecipare alla Conferenza dei presidenti di Parlamento del Consiglio d'Europa. Accolto dall’ambasciatore d’Italia a Dublino, Ruggero Corrias, Fontana interverrà durante...

Dublino, 28 set. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è giunto a Dublino per partecipare alla Conferenza dei presidenti di Parlamento del Consiglio d'Europa. Accolto dall’ambasciatore d’Italia a Dublino, Ruggero Corrias, Fontana interverrà durante la sessione dedicata al tema "Le sfide per la democrazia rappresentativa in tempi di instabilità" e avrà due incontri bilaterali, rispettivamente con il presidente del Parlamento della Georgia, Shalva Papuashvili, e con il presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Tiny Kox.