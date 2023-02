Camera: Fontana, 'comunità bilancia effetti omologanti globalizzazione'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "La comunità è il luogo in cui hanno possibilità di esprimersi, nella dimensione locale che le è propria, le diversità e differenze che contraddistinguono la nostra cultura. Essa perciò rappresenta un bilanciamento degli effe...

(Adnkronos) – "La comunità è il luogo in cui hanno possibilità di esprimersi, nella dimensione locale che le è propria, le diversità e differenze che contraddistinguono la nostra cultura. Essa perciò rappresenta un bilanciamento degli effetti omologanti di una globalizzazione incontrollata. Così intesa, la comunità rappresenta una via alternativa rispetto ai due opposti dell’individualismo e del collettivismo". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo alla presentazione del Rapporto 2022 dell'Associazione 'Italiadecide'.

"Il sentiero da percorrere -ha aggiunto Fontana- è perciò ancora oggi quello di riuscire a coniugare l’idea di comunità con la libertà individuale. Il pregio del Rapporto è di declinare in concrete politiche queste idee, con riferimento sia a pratiche amministrative già collaudate a livello locale sia alle sfide che ci attendono in futuro. Questo contributo ha dunque il merito di offrire un’analisi preziosa per il decisore pubblico".