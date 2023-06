Camera: Fontana, 'lettera ai capigruppo, comportamento deputati in aula sia rispettoso'

Camera: Fontana, 'lettera ai capigruppo, comportamento deputati in aula ...

Camera: Fontana, 'lettera ai capigruppo, comportamento deputati in aula ...

Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Ho visto la seduta di ieri sera, capisco l'ora tarda e la stanchezza, parlerò con il presidente Rampelli che ha tenuto l'aula in maniera corretta". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana, replicando al gruppo del M5s che segnalava...

Roma, 7 giu (Adnkronos) – "Ho visto la seduta di ieri sera, capisco l'ora tarda e la stanchezza, parlerò con il presidente Rampelli che ha tenuto l'aula in maniera corretta". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana, replicando al gruppo del M5s che segnalava alcuni episodi della seduta notturna di martedì sul Dl Pa.

"Faccio appello a tutti perchè abbiamo mandato un lettera in cui richiamiamo i deputati al comportamento in aula e al rispetto che si deve tenere quando un'altra persona parla, che sia di maggioranza o di opposizione -ha spiegato Fontana-. Una richiesta che tutti evitino di parlare sopra, per il rispetto dell'aula e istituzionale che questa aula deve mantenere. E' una lettera a tutti i capigruppi che sarà distribuita tutti".