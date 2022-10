Camera: Fontana, 'momento storico richiede sobrietà e serietà'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Viviamo in un momento di grande inquietudine, con la guerra alle nostre porte, la crisi internazionale, la crisi economica, un momento in cui le Istituzioni, in particolare il Parlamento, debbono rappresentare un faro di sicurezza e serietà ancor più che in altri momenti storici.

Ai miei colleghi tutti auguro di vivere questa legislatura con la serietà e la sobrietà che il momento richiede". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo discorso di insediamento.

"I cittadini -ha aggiunto- ci chiedono risposte urgenti a problemi impellenti, primo fra tutti la povertà, una parola che credevamo per la gran parte dei nostri cittadini lontana, che sta purtroppo bussando alla porta delle famiglie e delle imprese.

La paura del futuro e l'insicurezza minacciano il nostro Paese, il suo benessere, il suo futuro".