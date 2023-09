Camera: Fontana riceve presidente Montenegro (2)

(Adnkronos) - Fontana -riferisce un comunicato- ha ribadito il pieno sostegno a un veloce processo di adesione del Montenegro all'Unione europea e affermato che l’allargamento dell’Ue ai Balcani rappresenta un fattore di stabilità in Europa, anche in considerazione delle tens...

(Adnkronos) – Fontana -riferisce un comunicato- ha ribadito il pieno sostegno a un veloce processo di adesione del Montenegro all'Unione europea e affermato che l’allargamento dell’Ue ai Balcani rappresenta un fattore di stabilità in Europa, anche in considerazione delle tensioni nella regione balcanica e della guerra in Ucraina, sottolineando come l'Europa sia il luogo dove vengono difesi i valori della libertà e della democrazia.

Dopo aver ricordato i recenti eventi calamitosi avvenuti in Marocco e in Libia, il presidente della Camera ha richiamato le criticità in corso nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, di cui l'immigrazione, come affermato a Tokyo in occasione del G7 dei presidenti dei Parlamenti, rappresenta solo una parte. Fontana ha inoltre espresso apprezzamento per le parole di Milatovic circa l'appoggio della Repubblica del Montenegro alla candidatura di Roma per l'Expo 2030, dopo il sostegno all'Arabia Saudita da parte dell'Esecutivo di transizione montenegrino, e assicurato maggiore attenzione all’area balcanica rispetto al passato.

Il presidente della Camera ha quindi ringraziato Milatovic per l’invito a programmare una visita istituzionale in Montenegro e auspicato l'avvio di un interscambio culturale tra gli studenti universitari e delle scuole superiori dei rispettivi Paesi.