Camera: Giunta autorizzazioni convocata il 16 per elezione presidente

Roma, 3 ott (Adnkronos) – La Giunta per le autorizzazioni della Camera è convocata mercoledì 16 alle 14,30 per l'elezione del presidente. Lo ha comunicato all'aula il presidente di turno Sergio Costa. La Giunta deve eleggere il nuovo presidente dopo le dimissioni rassegnate da Enrico Costa in seguito al suo passaggio dal gruppo di Azione a quello di Forza Italia.