Camera: 'justice delayed is justice denied', Mulè traduce Nordio e Romano cita Carnelutti**

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Siparietto alla Camera durante il Question time tra il vicepresidente Giorgio Mulè, presidente di turno dell'Assemblea, e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. "La lentezza del processo è effettivamente intollerabile, justice delayed is justice denied, dicono gli americani", afferma il Guardasigilli, rispondendo ad un'interrogazione presentata da Noi moderati. Mulè si incarica allora di tradurre il ministro al termine del suo intervento.

"Soltanto per completezza di informazione, justice delayed is justice denied, vuol dire il ritardo è una negazione, magari qualcuno fuori non lo sa". A chiudere il cerchio il deputato Francesco Saverio Romano, che interviene in replica, con citazione rigorosamente in italiano "Oppure bisogna far ricorso a Carnelutti, il processo è già di per sè una pena".