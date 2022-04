Camera: la visita di Fico in Albania e Macedonia del Nord, 'Paesi strategici per Italia e Ue'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Inizia oggi la mia visita in Albania a cui seguirà quella in Macedonia del Nord: due Paesi dei Balcani che hanno un ruolo strategico per l’Italia e per tutta Europa, e che sono candidati all’adesione all’Unione europea".

Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Il primo incontro -aggiunge- è con Erion Veliaj, sindaco di Tirana, quest’anno Capitale europea dei giovani. Il dialogo su progetti culturali e accademici è molto assiduo e tocca diversi fronti, come ha sottolineato anche la ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone che è stata qui pochi mesi fa. A giugno è in programma nella capitale albanese una settimana di eventi dedicata all’Italia".

"Proprio guardando alle nuove generazioni -conclude Fico- possiamo rafforzare i già ottimi legami fra i nostri due Paesi, ampliando il confronto su temi come la sostenibilità ambientale, la transizione energetica, il digitale".