Camera dei deputati: approvata legge sull'omicidio in ambito nautico

Camera dei deputati: approvata legge sull'omicidio in ambito nautico

In aula di Montecitorio si lavora alla tutela dello sport: viene ufficialmente inserita una legge sull'omicidio nautico

Durante la sessione a Montecitorio, erano presenti i parenti di Greta Nedrotti, 25 anni, e Umberto Garzarella, 36 anni, che nel 2021 persero la vita in un tragico incidente causato da un conducente in stato di ebbrezza a bordo di un motoscafo, sul lago di Garda.

Qual è la pena per il reato di omicidio in ambito nautico?

L’aula della Camera dei Deputati ha votato a favore del progetto di legge che introduce nel sistema giuridico il reato di omicidio nautico con un sostegno di 268 voti favorevoli e solo un voto contrario. Il testo aveva precedentemente ottenuto l’approvazione del Senato nel mese di febbraio.

Il reato di omicidio nautico sarà attuato una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Questa legge prevede una pena di reclusione da due a sette anni per l’omicidio nautico, ma questa pena può essere aumentata da otto a dodici anni in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o alterazione psicofisica.

La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità l’inserimento della tutela dello sport nella Costituzione. La modifica aggiunge un articolo che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva.

Obiettivi della modifica: tutela e promozione dello sport

L’inserimento della tutela dello sport nell’articolo 33 è stato scelto per collegarlo all’arte, alla scienza, all’istruzione, e all’alta cultura. L’uso del termine “riconosce” richiama l’articolo 2, indicando che l’attività sportiva è una realtà preesistente a cui la Repubblica offre tutela e promozione.

La modifica sottolinea tre aspetti principali: l’importanza educativa dello sport, il suo ruolo sociale nell’aggregazione e l’inclusione, e la sua correlazione con la salute e il benessere psico-fisico. L’obiettivo è chiarire che la norma copre tutte le forme di attività sportiva.