Camera: M5S, nostro questore primo a dire no ad aumento indennità deputati

(Adnkronos) – Nuovo capitolo della querelle che nel pomeriggio ha contrapposto il deputato del Terzo Polo e segretario di presidenza, Roberto Giachetti, e il Movimento Cinquestelle, a proposito della paternità della decisione di continuare a non adeguare fino al 2025, come avviene dal 2006, le indennità dei deputati agli aumenti previsti per i primi magistrati di Cassazione.

"Il Movimento 5 Stelle -si legge in una nota diffusa in serata- respinge al mittente le accuse mosse al proprio Gruppo parlamentare sull’impegno profuso per impedire l’aumento degli stipendi dei parlamentari.

È un dato di fatto che nel corso della discussione avvenuta in seno al Collegio dei questori sia stato prospettato anche l’automatico adeguamento delle indennità ed è un dato incontrovertibile che il nostro questore, Filippo Scerra, abbia da subito segnalato la necessità di bloccare tale aumento fino alla decisione finale, poi assunta all’unanimità".