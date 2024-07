Camera: monopattini, souvenir e nursery, le richieste dei deputati negli odg al Bilancio

Roma, 25 lug (Adnkronos) – Monopattini, 'nursery', souvenir per i visitatori. A colpi di ordini del giorno al Bilancio interno, la vita reale bussa alle porte dei Palazzi della politica. Con pragmatismo (e anche un pizzico di fantasia) i deputati hanno proposto modifiche e cambiamenti alle regole interne, in gran parte accolti dai Questori della Camera, che sono quelli che 'guidano' la macchina di Montecitorio.

Sicuramente la società 'in house' è la novità più grande e discussa per la Camera. La Cd Servizi spa, che da settembre si occuperà di ristorazione, pulizia, facchinaggio e 'supporto esecutivo', ha diviso maggioranza e opposizione (con l'eccezione di Avs), anche sullo stanziamento di 1mln di euro che diventano 14 nel triennio '24-'26. Ma negli ordini del giorno al Bilancio '24 c'è un pò di tutto. La mobilità e la sostenibilità, per esempio, sono tra i temi più trasversali per i deputati.

Paolo Emilio Russo (FI) si è visto accogliere il suo Odg in cui chiede di "prevedere l'installazione di stalli per il ricovero di biciclette e monopattini", che sono "totalmente privi di emissioni" e contribuiscono "alla tutela dell'ambiente e a decongestionare il traffico di Roma". Andrea Casu (Pd) ne ha firmato uno molto simile, che in più propone "l'acquisto in convenzione" o "il rimborso" degli abbonamenti Atac per i lavoratori della Camera.

(Adnkronos) – Altro tema 'gettonato' è la tutela dell'infanzia. Giorgio Mulè (FI) ripropone la questione della "realizzazione di un asilo nido interno" perchè, più in generale, "supportare le giovani famiglie è necessario per garantirne il benessere e la serenità". Molto schierata su questo fronte si conferma Gilda Sportiello (M5s), celebre per essere diventata la prima deputata ad allattare in aula. Sportiello chiede che sia data facoltà di allattare alla Camera non solo alle deputate ma "anche alle ospiti, alle dipendenti e alle collaboratrici" dei deputati, di "adibire una sala nei palazzi attrezzata per l'allattamento e la cura del bambino" e comunque di "utilizzare il già esistente spazio bimbi di palazzo Theodoli".

Non solo, Sportiello chiede anche in un altro Odg l'accesso "ai figli minori degli invitati" alla Camera, dove attualmente è vietato l'ingresso agli under 14. Fabrizio Comba (FdI) vuole "verificare l'identità dei deputati tramite tecnologie biometrica" mentre Maddalena Morgante (FdI) ha previsto nel suo Odg di "destinare parte dei risparmi" della Camera "alle case rifugio per donne e bambini vittime di violenza, alle case famiglia che accolgono i minori e agli ospedali pediatrici".

Il rispetto dell'ambiente è un altro argomento forte tra i deputati. Ilaria Fontana (M5s) nel suo Odg chiede di "risolvere i problemi collegati alla sospensione dell'uso delle colonnine di acqua" e "ripristinare il servizio" dei distributori di acqua 'del sindaco' a Montecitorio. Pronta la replica del questore anziano Paolo Trancassini, che ha accolto l'Odg assicurando che "è in corso di progressiva attuazione".

(Adnkronos) – "Combattere lo spreco alimentare e permettere un utilizzo del cibo avanzato a fine giornata per scopri caritatevoli", è la preoccupazione del'Odg di Alessandro Caramiello (M5s). Mentre Emma Pavanneli (M5s) chiede di "rafforzare le attività di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti". Molto concentrato sulla lotta agli sprechi Filiberto Zaratti (Avs), che nel suo Odg premette: "Permane la discutibile abitudine, in particolare nei locali servizi igienici, di non provvedere allo spegnimenti delle luci". Quindi Zaratti chiede di "valutare l'opportuinita di disattivare gli impianti luce in attesa della installazione degli interruttori a tempo".

Stefano Candiani (Lega) ha motivato il suo intervento con la valorizzazione del patrimonio culturale della Camera, così si giustifica la sua richiesta della "possibilità di acquisto di alcuni souvenir in ricordo della visita all'istituzione parlamentare".

Infine un nutrito gruppo di deputati del Pd ha presentato un Odg per chiedere l'elaborazione e l'adozione di un Codice etico in modo da "garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso" e "tutelare da ogni forma di discriminazione e di violenza di genere".