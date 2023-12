Camera: Montecitorio a porte aperte, il 14 gennaio il primo di 9 appuntamenti nel 2024

Roma, 30 dic (Adnkronos) – Con il nuovo anno si apre il calendario 2024 di Montecitorio a Porte aperte, che nel 2023 ha fatto segnare circa 3mila presenze. Sono nove gli appuntamenti: il primo sarà il 14 gennaio, e sarà aperto dal concerto in piazza della banda della Polizia di Stato. Lo rende noto la Camera dei deputati.

È possibile prenotare la visita guidata alla pagina eventi.camera.it/eventionline fino a esaurimento posti disponibili. A partire dall’8 gennaio si potrà prenotare la visita del 14 gennaio e, in generale, ogni lunedì precedente si apriranno le prenotazioni per la domenica successiva. Dopo il 14 gennaio, le altre domeniche in calendario saranno il: 4 febbraio, 3 marzo, 7 aprile, 6 ottobre, 10 novembre, 1 dicembre. Sono previste anche edizioni speciali: a maggio in occasione della Notte dei musei, e il 2 giugno per la Festa della Repubblica. La manifestazione offre la possibilità di visitare i luoghi più significativi di Palazzo Montecitorio, come l'Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza: la sala della Regina, la sala della Lupa, la sala Aldo Moro e la sala delle Donne.

Fino al 2 giugno 2024 i visitatori di Montecitorio a porte aperte potranno inoltre vedere alcune particolari installazioni predisposte nel 2023 per il 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione.