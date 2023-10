Camera: Morassut (Pd) accusa, 'si lavora oggi e poi a martedì, Parlamento svuotato, un'ombra'

Roma, 18 ott (Adnkronos) – "L'attività di questo Parlamento, nelle ultime settimane, si è totalmente svuotata. Quest'aula lavorerà oggi soltanto nella seduta antimeridiana e poi ci vedremo martedì prossimo. Stiamo diventando un simulacro: questo Parlamento sta diventando un'ombra di se stesso". Lo ha detto il deputato del Pd Roberto Morassut in un intervento, in aula alla Camera, che ha ottenuto gli applausi dell'opposizione e sollevato le proteste della maggioranza, in particolare del gruppo di FdI.

"Passiamo le nostre giornate a percorrere i lunghi corridoi di Montecitorio per passare da una Commissione all'altra e per votare frettolosamente pareri. Qualche volta non ci danno neanche la possibilità, in Commissione, di fare le interrogazioni e le attività di sindacato ispettivo", ha spiegato Morassut.

"Questa è pur sempre una Repubblica parlamentare e non si può andare nella direzione non di una Repubblica presidenziale, ma di un aborto, perché qui siamo di fronte ad un aborto!", ha sottolineato l'esponente dem.

(Adnkronos) – "Se i colleghi della maggioranza sono disponibili ad accettare quello che i loro Ministri, Salvini e Giorgetti, hanno annunciato per la legge di bilancio, cioè che la legge di bilancio dovrà essere trangugiata dal Parlamento con fiducia, senza gli emendamenti. Se sono disponibili a fare le sagome su quegli scranni, se sono disponibili a fare come quei quadri di Magritte, cioè gli uomini che guardano all'esterno con un atteggiamento malinconico e spento, di spalle con un cappello, lo facciano pure. Noi non siamo disponibili", ha detto ancora Morassut.

"Porteremo questi argomenti, reali, nelle piazze, l'11 novembre. Ci troverete in piazza e in Parlamento contro questo aborto che state creando, del Parlamento e delle Camere", ha chiuso Morassut tra gli applausi dell'opposizione le proteste della maggioranza, mentre Angelo Rossi (FdI) esclamava "che paura!" e la presidente di turno Anna Ascani riprendeva il capogruppo di Fratelli d'Italia per le proteste: "Collega Foti, per cortesia!".