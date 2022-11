Camera: nuova capigruppo lunedì, si cerca 'incastro' tra dl Aiuti ter e Nadef

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Ci sarà una nuova riunione della conferenza dei capigruppo della Camera lunedì prossimo alle 16 per stabilire il calendario dei prossimi provvedimenti all'esame dell'aula: il dl Aiuti ter e la Nadef. Andrà trovato un 'incastro' per consentire l'esame e l'approvazione.

"Non ci sono le condizioni per un calendario di questo tipo perchè la Nadef ancora non c'è", ha detto la presidente dei deputati Pd, Debora Serracchiani. Di qui la nuova riunione. Intanto lunedì alle 17 ci sarà aula per l'assegnazione in commissione speciale della Nadef.