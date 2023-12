Camera: oggi alle 15 Question time con Ciriani, Salvini e Pichetto Frattin

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a un’interrogazione –rivolta al ministro delle Im...

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a un’interrogazione –rivolta al ministro delle Imprese e del Made in Italy– sulle iniziative per un urgente confronto con le organizzazioni sindacali del settore delle telecomunicazioni, anche in relazione alla decisione della vendita della rete Tim al fondo statunitense Kkr.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a potenziare la sicurezza stradale, con particolare riguardo alla circolazione dei veicoli a due ruote; sulle iniziative in merito alle relazioni degli Enti locali aventi ad oggetto l'ammontare dei proventi delle sanzioni per infrazioni al codice della strada; sulla realizzazione delle opere infrastrutturali liguri, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di percorrenza sulla tratta ferroviaria Milano-Genova e ai lavori del Terzo Valico; sugli incidenti sulle linee ferroviarie e ai connessi ritardi nella circolazione; sulle iniziative volte a destinare in via prioritaria le risorse disponibili ad interventi di sviluppo e messa in sicurezza della rete ferroviaria; sulle iniziative volte a potenziare i controlli sulla rete ferroviaria nazionale, al fine di tutelare la sicurezza di lavoratori e passeggeri.

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni in merito all'energia nucleare, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica; sull'adesione al Boga, l’alleanza dei Paesi impegnati a non rilasciare nuove autorizzazioni per la ricerca e l’estrazione di combustibili fossili, e all'interruzione dei sussidi alle fonti fossili; sulle iniziative assunte, in occasione del Forum europeo sull'energia nucleare a Bratislava, da alcuni Paesi membri dell'Unione europea sullo sviluppo di tecnologie nucleari di ultima generazione.