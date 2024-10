Camera: oggi Question time con Tajani, Salvini e Ciriani (se interrogazioni a Viminale)

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle iniziative umanitarie a favore della popolazione civile vittima dei conflitti in corso in Libano e a Gaza; sulle iniziative diplomatiche volte a favorire il cessate il fuoco a Gaza e in Libano; sulle iniziative volte all'adozione di sanzioni nei confronti di Israele in relazione agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sul progetto di realizzazione della diga del Vanoi in Veneto, con riferimento ai profili di sicurezza e al coinvolgimento delle comunità locali; sulle iniziative a tutela dei lavoratori portuali in relazione al cosiddetto diritto all'autoproduzione, anche alla luce di recenti pronunce del giudice amministrativo; sulle iniziative volte ad accelerare la realizzazione della diga foranea e della "Gronda di Genova"; sulle iniziative volte a sospendere il finanziamento del progetto di una funivia tra Forte Begato e la stazione marittima a Genova, nell'ambito dell'accordo di valorizzazione del cosiddetto Sistema dei Forti; sulle iniziative volte a promuovere nel settore degli appalti pubblici l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità o cosiddette svantaggiate, in relazione all'eventuale provvedimento correttivo del codice dei contratti.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a interrogazioni –rivolte al ministro dell’Interno– sulla vicenda della lista di nomi di esponenti della comunità ebraica diffusa in rete ad agosto 2024, ai fini del contrasto dell'antisemitismo; sulle iniziative per il rinnovo dei contratti delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco, e sulle carenze di organico del comparto.