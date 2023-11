Camera: opposizioni contro Ciriani, 'ma quale bizantinismi? Fontana stigmatizzi ministro'**

Roma, 14 nov (Adnkronos) - "Chiedo formalmente che il presidente della Camera tuteli il ruolo e la funzione della Camera". Federico Fornaro, del Pd, ha dato il via in aula a Montecitorio alle proteste dell'opposizione nei confronti del ministro dei Rapporti con Parlamento Luca Ciriani...

Roma, 14 nov (Adnkronos) – "Chiedo formalmente che il presidente della Camera tuteli il ruolo e la funzione della Camera". Federico Fornaro, del Pd, ha dato il via in aula a Montecitorio alle proteste dell'opposizione nei confronti del ministro dei Rapporti con Parlamento Luca Ciriani, che in una intervista si era lamentato dei regolamenti della Camera.

"C'è una questione di rispetto dei ruoli e di un corretto rapporto tra i poteri. Un ministro non può permettersi di definire bizantinismi i regolamenti parlamentari -ha detto Fornaro-. Un conto è la critica politica, un conto dire che i regolamenti andrebbero aggiornati, ci stiamo lavorando, ma continuare a instillare l'idea che ci sia chi vuole fare e chi vuole frenare no".

Per Valentina D'Orso, del M5s, "è stato superato ogni limite di mero buonsenso e ogni limite istituzionale, questo governo ha superato ogni limite della fiducia e dei decreti. Ciriani è da stigmatizzare, spero la presidenza lo richiami a un galateo istituzionale, qui si sta pensando di mettere sotto i piedi il Parlamento, un disegno pericoloso e preoccupante". Marco Grimaldi, di Avs, ha sottolineato: "Ciriani dovrebbe essere presente a tutte le sedute, il governo ha posto la 37esima fiducia, 26 alla Camera e 11 al Senato, cosa vuole di più?".