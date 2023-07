Camera: palazzo a Castelnuovo di Porto 'ultimo acquisto', pagato 7 mln nel 2022**

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – Un palazzo a Castelnovo di Porto del valore di oltre 7 milioni di euro è 'l'ultimo acquisto' della Camera dei deputati. Nel luglio del 2022, a quanto si apprende, l'amministrazione di Montecitorio ha comprato dall'Inail l'intera proprietà dell'edificio numero 5 del 'Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto', a 30 kilometri da Roma, dove aveva già i propri depositi di documenti e svolgeva l'attività di verifica dei risultati elettorali. Dopo l'acquisto, con opportuni interventi di ristrutturazione, la location potrà essere adibito anche ad altre destinazioni. C'è chi immagina possa diventare anche sede di concorsi. La Camera, raccontano, versava all'Inail una indennità di occupazione mensile di circa 65mila, che comportava una spesa annuale di 780mila 347,88 euro. Il prezzo di acquisto, su cui l'Agenzia del Demanio ha espresso una valutazione di congruenza, è stato di 7 milioni 330 mila euro: questo significa che in meno di dieci anni l'amministrazione di Montecitorio potrà recuperare la spesa che sosteneva per 'l'affitto'.

L'operazione, a quanto si apprende, si è resa necessaria anche perché l'Inail aveva programmato la collocazione sul mercato dell'intero Centro polifunzionale. Dopo l'acquisto l'immobile è stato retrocesso al Demanio statale. A rivelare l'ultima 'acquisizione' è stato il questore deputato di Fdi, Paolo Trancassini, oggi in Aula, durante la discussione sul bilancio 2022 della Camera: ''Riguardo alla spesa in conto capitale, con particolare riferimento alla spesa per i beni immobili, gli incrementi che si registrano in bilancio dipendono, per un verso, anche in questo caso, dagli effetti dell'inflazione e, per l'altro, dal complesso di interventi straordinari che sono stati posti in essere e che hanno interessato il programma di adeguamento degli impianti di aerazione nelle aule delle Commissioni permanenti e nelle sale di palazzo Montecitorio e l'adeguamento civile, strutturale e impiantistico – anche con riferimento agli impianti di sicurezza – dell'edificio di Castelnuovo di Porto, acquistato dalla Camera nel 2022".