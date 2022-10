Camera: Quartapelle a Fazzolari, 'non basta qualche tweet a cancellare responsabilità'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Come abbiate fatto a eleggere presidente della Camera e terza carica della nostra Repubblica un parlamentare che si è prestato a certificare come democratica l’annessione della Crimea resta un mistero. Non basta qualche tweet a cancellare le vostre responsabilità".

Così Lia Quartapelle del Pd replica via twitter a Giovan Battista Fazzolari di Fdi nel quale scriveva che "Letta e il Pd che diffondono la grossolana menzogna secondo la quale con Fontana presidente della Camera Putin festeggia, stanno facendo proprio il gioco del Cremlino".