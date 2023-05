Camera: Question time con Bernini, Piantedosi, Nordio

Roma, 17 mag (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 17 maggio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a interrogazioni sull’utilizzo delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’aumento dell’offerta di residenze per studenti universitari, con la finalità di realizzare interventi strutturali e pubblici (Piccolotti – AVS); sulle iniziative urgenti volte ad aumentare le risorse del Fondo destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti universitari "fuorisede" (Caso – M5S).

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a dotare il personale del Corpo forestale delle province autonome di Trento e Bolzano di strumenti di autodifesa in relazione al rischio di aggressioni da parte di plantigradi (Cattoi – Lega); sulle iniziative in materia di gestione e riutilizzo degli immobili sequestrati alla criminalità organizzata, con particolare riferimento allo stanziamento di adeguate risorse per la riqualificazione di tali beni (Ruffino – Azione –IV–RE); sulle iniziative volte al superamento della questione dei ritardi nelle pratiche di rinnovo dei passaporti, in particolare tramite il potenziamento del personale impiegato e l'implementazione tecnologica (Bakkali – PD-IDP).

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte alla salvaguardia del principio di riservatezza a tutela del cittadino indagato, anche in relazione alle annunciate proposte di riforma in materia di processo penale (Calderone – FI-PPE); sulle iniziative per l’operatività della piattaforma per la raccolta digitale delle firme degli elettori per la presentazione di referendum e di progetti di legge di iniziativa popolare (Magi – Misto-+Europa); sulle iniziative per favorire un processo di riforma della giustizia che riduca la durata dei procedimenti e limiti il ricorso alla carcerazione preventiva a casi eccezionali (Lupi – NM(N-C-U-I)-M); sulla riforma della geografia giudiziaria (Foti – FDI).