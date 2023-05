Camera: question time con i ministri Fitto, Salvini e Calderone

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 10 maggio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, rispon...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 10 maggio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, risponde a interrogazioni sulle implicazioni conseguenti al progetto di riforma dell'autonomia differenziata sul divario socio-economico tra Nord e Sud del Paese, in relazione all'utilizzo del criterio della spesa storica per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (Borrelli – AVS); sulle iniziative per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo, con particolare riferimento al Cis "Grande Salerno" (D’Alessio – Azione-IV-RE).

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a potenziare lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con particolare riferimento ai collegamenti ferroviari (Foti – FDI); sulle priorità della politica infrastrutturale, con particolare riferimento al miglioramento delle infrastrutture presenti nel Mezzogiorno (Baldino – M5S); sugli investimenti programmati e le iniziative in relazione al miglioramento dell'efficienza della rete ferroviaria (Molinari – Lega).

La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile (Tenerini – FI – PPE); sulle iniziative volte a favorire il programma "Garanzia occupabilità dei lavoratori", nell'ottica del raggiungimento dei relativi obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Lupi – NM(N-C-U-I)-M); sulle iniziative volte a favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche attraverso la previsione di misure di premialità (Scotto – PD-IDP).