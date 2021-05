Camera: Question time con Lamorgese e Franco (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – Ancora, Franco risponde sugli effetti economici generati dalle riaperture delle attività commerciali ed elementi in merito alla riduzione di prodotto interno lordo imputabile all'adozione di misure di confinamento in relazione all’emergenza pandemica (Borghi – Lega); sulle iniziative urgenti volte a scongiurare il rischio di dissesto finanziario per numerosi enti locali, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.

80 del 2021 (Pella – FI); sulle iniziative volte a prorogare la misura del cosiddetto «superbonus 110 per cento» (Rospi – Misto-Cambiamo!-Pp); sulla proposta di un aumento dell’imposta di successione ai fini dell’istituzione di una “dote” a favore dei diciottenni (Lollobrigida – FdI).