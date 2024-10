Camera: Question time con Nordio, Ciriani, Pichetto Fratin, Valditara e Piantedosi

Roma, 9 ott (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 9 ottobre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a una interrogazione sulle ...

Roma, 9 ott (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 9 ottobre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a una interrogazione sulle iniziative normative volte a rivedere il cosiddetto interrogatorio preventivo alla luce delle criticità emerse da recenti notizie di stampa (D’Orso – M5S).

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione – rivolta al ministro degli Affari esteri – sulle iniziative diplomatiche volte a garantire la sicurezza dei giornalisti italiani all'estero, con particolare riferimento alla vicenda dei giornalisti Rai incriminati in Russia (Faraone – IV-C-RE).

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulla conferma del divieto di estrazione mineraria nelle aree protette e nei siti rete Natura 2000, con particolare riguardo al Parco del Beigua (Pastorino – Misto-+Europa); sulle iniziative volte a promuovere un confronto con gli operatori del settore in relazione alla riorganizzazione del mercato della distribuzione del gas (Ruffino – AZ-PER-RE); sulle iniziative in materia di politica energetica volte ad attrarre investimenti nel settore delle fonti rinnovabili, con particolare riguardo alla vicenda della Senec di Brindisi (D’Attis – FI-PPE); sulla ripresa della produzione di energia nucleare in Italia (Lupi – NM(N-C-U-I)-M).

(Adnkronos) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazione sull’immissione in ruolo e alla stabilizzazione del personale docente e amministrativo del comparto scuola (Piccolotti – AVS); sul reclutamento e alla stabilizzazione dei docenti, anche in relazione al recente deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue (Manzi – PD-IDP); sui dati relativi alle supplenze per l'anno scolastico 2024-2025 (Sasso – Lega)

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde a una interrogazione sulla prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle forze dell'ordine, anche in relazione agli incidenti verificatisi in occasione delle recenti manifestazioni a favore della Palestina (Foti – FDI).