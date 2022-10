Camera, rimosso lo striscione del Pd contro Fontana: “No a presidente omofobo e pro Putin”

Lo striscione contro Lorenzo Fontana apparso alla Camera durante la quarta chiama era tenuto da alcuni deputati del Pd.

“No a un presidente omofobo e pro-Putin”. Appena iniziata la quarta chiama per eleggere il Presidente della Camera, è stato rimosso uno striscione indirizzato al candidato che dovrebbe ricevere i voti del centrodestra.

Striscione contro Fontana alla Camera

Appena iniziata la quarta chiama per eleggere il Presidente della Camera, Ettore Rosato – deputato di Italia Viva che sta guidano le operazioni di voto si è girato alla vista di uno striscione mostrato dai banchi del Pd: “Attenzione colleghi, togliamo immediatamente quello striscione” ha affermato, per poi chiedere ai commessi della Camera di intervenire in tal senso.

“Non mi sembra assolutamente il modo di lavorare nel primo giorno delle nostre sedute” ha poi aggiunto mentre nel sottofondo si udiva il malcontento di alcuni deputati presenti. Subito dopo sono riprese le operazioni di voto.

“Fontana sarà votato anche da Forza Italia”

Nel grande striscione , tenuto da alcuni deputati – tra cui Rachele Scarpa ed Alessandro Zan del Pd – appariva la scritta “No a un presidente omofobo pro Putin”.

Il riferimento è a Lorenzo Fontana – vicesegretario della Lega ed ex ministro- su cui dovrebbero convergere uniti i voti del centrodestra dopo le difficoltà emerse ieri nella coalizione per le votazioni del Presidente del Senato.”Fontana sarà votato anche da Forza Italia” ha infatti scritto Tajani su twitter.

La curiosità di You Trend

Intanto, sempre il nome di Fontana è stato al centro dell’attenzione anche dal punto di vista “tecnico” nelle operazioni di voto.

Come ha scritto infatti “YouTrend” su twitter: “Affinché il voto a Lorenzo Fontana sia valido, i deputati che intendono votarlo devono scrivere sia nome che cognome. Questo perché scrivere solo ‘Fontana’ sulla scheda annullerebbe il voto, essendoci una deputata M5S con lo stesso cognome (Ilaria Fontana)”.