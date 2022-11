Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “Finalmente! Le deputate italiane potranno allattare in Aula alla Camera senza dover rinunciare a votare. Bruxelles ha aperto la strada già 12 anni fa e lo chiedo da allora per le colleghe neo mamme in Italia. Sulla conciliazione lavoro-famiglia le Istituzion...

(Adnkronos) – “Finalmente! Le deputate italiane potranno allattare in Aula alla Camera senza dover rinunciare a votare. Bruxelles ha aperto la strada già 12 anni fa e lo chiedo da allora per le colleghe neo mamme in Italia. Sulla conciliazione lavoro-famiglia le Istituzioni, chiamate a legiferare in questo senso, devono essere da esempio”. Lo scrive su Twitter la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.