Camera, Rosato apre la XIX legislatura con un saluto a Mattarella

Roma, 13 ott. (askanews) – “Care colleghe, cari colleghi, è per me un grande onore aprire oggi i lavori della XIX legislatura della Camera dei deputati (…). Permettetemi in apertura della seduta di rivolgere il saluto dell’aula al presidente della Repubblica Sergio Mattarella”: lo ha affermato il presidente provvisorio della Camera, Ettore Rosato (Italia Viva) nel suo intervento di apertura, tra gli applausi dei presenti.

“Siamo grati a Mattarella per il ruolo di supremo garante della vita democratica del paese e di alta espressione della coesione nazionale”, ha detto Rosato sottolineando la “autorevolezza e la saggezza” mostrate dal Capo dello Stato “in un tempo di grave emergenza per il paese”.