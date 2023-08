Camera: Schlein, 'ho parlato con Fassino, io la penso diversamente'

Roma, 3 ago (Adnkronos) - "Fassino lo abbiamo sentito per chiarirgli che la sua non è una posizione che condividiamo, non è del Pd. Fassino lo ha detto a titolo personale, in dissenso alla linea del Gruppo e del voto espresso. Io la penso diversamente e siamo qui con tutto il part...

Roma, 3 ago (Adnkronos) – "Fassino lo abbiamo sentito per chiarirgli che la sua non è una posizione che condividiamo, non è del Pd. Fassino lo ha detto a titolo personale, in dissenso alla linea del Gruppo e del voto espresso. Io la penso diversamente e siamo qui con tutto il partito per fare una grande battaglia per chi fa davvero fatica, chi ha salari di 4-5 euro". Lo ha detto Elly Schlein a Tg2Post.