Camera: Silvestri (M5S), 'contrasteremo in ogni modo avidità maggioranza'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "Grazie a nostri ordini del giorno al bilancio interno, dell’anno scorso e di quest’anno, siamo riusciti ad arginare l’avidità di questa maggioranza, che non trova il tempo di parlare della guerra in Ucraina, del massacro in Palestina o dei problemi economici dei cittadini, ma lo trova invece quando si tratta di elargire prebende a una classe politica già privilegiata. Cos’altro è questa se non avidità e offese ai cittadini che si spaccano la schiena per molto meno di chi è In Parlamento? Dall’inizio della legislatura stiamo assistendo ad un continuo ritorno di una politica che pensavamo si fosse fatta un esame di coscienza. Abbiamo conflitti di interessi ovunque, persino ministri che fermano i treni a proprio piacimento. Per quel che ci riguarda, anche se soli, continueremo a contrastare con ogni sforzo questo modo di gestire la cosa pubblica”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.